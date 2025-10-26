El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, A Guarda se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable y soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados. Este rango de temperaturas es ideal para actividades al aire libre, así que es un buen momento para salir a pasear o disfrutar de la naturaleza.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo a un 45% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas. La combinación de temperaturas agradables y una humedad controlada hará que el tiempo sea cómodo para los habitantes y visitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que alcanzarán hasta los 36 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 10:00 y las 12:00. Esta brisa puede ser refrescante, pero se recomienda tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre que requieran estabilidad, como montar en bicicleta o practicar deportes.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente positivo para aquellos que tienen planes de disfrutar de eventos al aire libre o simplemente desean pasar tiempo en los parques y espacios naturales de A Guarda.

En resumen, el tiempo de hoy en A Guarda se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, los habitantes pueden aprovechar al máximo las horas de luz solar, que se extenderán desde el amanecer a las 08:00 hasta el ocaso a las 18:37.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.