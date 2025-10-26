El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 19 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 13 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados durante la tarde. Sin embargo, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 9 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 61% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se registrará una brisa moderada proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y los 14 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 24 km/h en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los habitantes de Gondomar se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los residentes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento suave que aportará frescura al ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.