El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, A Estrada se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. A medida que avance el día, se mantendrá esta tendencia, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, pero sin afectar la claridad del cielo.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 16 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 7 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 16 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, especialmente en las horas centrales del día cuando el sol esté en su punto más alto.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo a un 49% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de bochorno, lo que contribuirá a un día agradable para pasear o realizar actividades deportivas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 2 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría ser un factor a considerar si se planean actividades al aire libre que requieran estabilidad, como picnics o deportes de equipo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades en el exterior.

En resumen, A Estrada disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza del entorno natural y participar en actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán favorables durante todo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.