El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados a la hora del almuerzo.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 75% al final de la jornada. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, asegura que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que el día avance, el viento se mantendrá constante, pero con ráfagas que alcanzarán su punto máximo en la tarde, llegando a los 34 km/h. Esto podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que el viento podría ser más notorio en espacios abiertos.

A lo largo de la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 17 grados hacia las 15:00 horas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un buen momento para disfrutar de paseos o actividades recreativas en el exterior. Sin embargo, conforme se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 20:00 horas.

El ocaso se producirá a las 18:35, marcando el final de un día que, a pesar de la frescura matutina, ofrecerá condiciones ideales para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre. En resumen, Cuntis vivirá un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de un entorno propicio para diversas actividades.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.