El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Catoira se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas siguientes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 80% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 47% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente soleado, la sensación de frescor se mantendrá, especialmente en las primeras horas. La combinación de temperaturas suaves y una humedad moderada hará que el tiempo sea bastante agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h a las 20:00 horas. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar fuera durante la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 18:35, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.