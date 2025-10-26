El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 15 grados a lo largo del día. Las horas más frescas se registrarán por la mañana, con mínimas de 6 grados a las 7:00, mientras que las temperaturas comenzarán a ascender a medida que se acerque el mediodía, alcanzando un máximo de 15 grados a las 15:00. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 12 grados hacia las 18:00.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 99% a las 7:00, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 55% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 10 y los 33 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, estabilizándose en torno a los 15 km/h por la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que garantiza un día seco y soleado ideal para actividades al aire libre.

En resumen, A Cañiza disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, baja probabilidad de lluvia y un viento moderado. Es un momento perfecto para salir a disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente pasear por la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.