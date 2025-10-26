El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Cangas se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 67% hacia el final de la jornada. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescor se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y sin interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes salgan a disfrutar del día lleven una chaqueta ligera, especialmente por la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a descender.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:36, las temperaturas se situarán en torno a los 11 grados, y el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un atardecer claro y bonito. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que continuarán bajando, alcanzando los 8 grados hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy es ideal para actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día para salir y disfrutar de la naturaleza, ya que las condiciones meteorológicas son perfectas para ello.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.