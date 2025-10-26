El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete ser una jornada agradable para los habitantes y visitantes de la localidad. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 13 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 67% al final del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento alcance su máxima racha a 19 km/h, lo que podría aportar una brisa refrescante. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento se mantendrá en torno a los 15 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura, ideal para paseos y actividades en la naturaleza.

A lo largo de la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados a las 3 de la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con el cielo despejado, hará que las condiciones sean perfectas para disfrutar de un paseo por el centro de Cambados o visitar sus emblemáticos viñedos. La puesta de sol está prevista para las 18:36, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy se caracteriza por cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea explorando la belleza natural de la región o degustando la gastronomía local en alguna de sus terrazas. La combinación de buen tiempo y la calidez de la comunidad hacen de este un día ideal para disfrutar de lo que Cambados tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.