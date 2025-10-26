El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un 45% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. La ausencia de precipitaciones es notable, ya que se prevé un día sin lluvias, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades en la localidad.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 22 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Se espera que la racha máxima de viento alcance los 35 km/h alrededor del mediodía, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas abiertas. Este viento, aunque moderado, no debería representar inconvenientes significativos para las actividades diarias.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde, pero sin afectar la claridad del día. La puesta de sol se producirá a las 18:35, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes y visitantes podrán disfrutar al final de la jornada.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.