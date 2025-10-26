El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Bueu se despertará con un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 18 grados.

La humedad relativa será bastante alta en las primeras horas, con valores que rondarán el 78%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde, con un 44% previsto a las 16:00 horas. Esto contribuirá a que el tiempo se sienta más agradable, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y los 15 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades en la costa o en zonas abiertas. A pesar de estas rachas, el viento no debería ser un inconveniente significativo para disfrutar del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para los eventos al aire libre y para aquellos que deseen disfrutar de un paseo por la playa o por los senderos de la zona.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por la costa, practicar deportes o simplemente relajarse en un parque. La combinación de sol y temperaturas suaves promete un día placentero para todos los residentes y visitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.