El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Barro, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 80% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde, alrededor de las 4 de la tarde. Este aumento de temperatura, combinado con el cielo despejado, hará que la sensación térmica sea más cálida.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con una velocidad que oscilará entre los 6 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 34 km/h a las 11 de la mañana. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en áreas abiertas. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una tarde más tranquila.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que las actividades al aire libre no se verán afectadas por el tiempo, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas. La visibilidad será óptima, gracias a la ausencia de nubes y la baja probabilidad de niebla.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 18:35. La combinación de un cielo claro y la temperatura moderada hará que la noche sea ideal para actividades al aire libre, como cenas en terrazas o paseos nocturnos.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.