El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Baiona se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas que han estado presentes durante la noche darán paso a un cielo despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados, lo que proporcionará un ambiente templado y cómodo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un 50% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas. No se prevén precipitaciones, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo del día, lo que es ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 10 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 24 km/h en las horas centrales del día, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Sin embargo, se recomienda a los que planean estar al aire libre que se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden descender rápidamente al caer la tarde.

El orto se producirá a las 08:00, brindando luz natural para comenzar el día, mientras que el ocaso se espera a las 18:37, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. Este clima favorable es perfecto para paseos por la costa, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

En resumen, Baiona disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una oportunidad ideal para aprovechar el aire libre y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.