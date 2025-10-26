El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance el día, las temperaturas irán descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 7 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% y alcanzando picos de hasta el 95% en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, lo que contribuirá a una sensación más cómoda en el ambiente. A pesar de la alta humedad matutina, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de As Neves podrán disfrutar de un día seco y soleado.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 13 y 19 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 41 km/h en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Es recomendable que quienes salgan a realizar actividades al aire libre se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y al viento.

A lo largo de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 19 grados , lo que hará que sea un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La visibilidad será excelente, gracias a la ausencia de nubes significativas en el cielo, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 18:35, marcando el inicio de una noche tranquila y fresca. En resumen, el tiempo en As Neves para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente mayormente soleado y temperaturas agradables, sin la preocupación de lluvias.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 20 grados. Este clima templado será ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con predominancia de cielos despejados y poco nubosos en las horas centrales.

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde, lo que sugiere un día templado y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.