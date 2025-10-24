El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 84% al inicio del día.

A medida que avance la jornada, se espera que el cielo comience a cubrirse con nubes altas, especialmente a partir de las 6 de la mañana. Esta tendencia continuará hasta el mediodía, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 17 grados . La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad y al viento que soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h.

Durante la tarde, a partir de la 1, se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente entre las 2 y las 8 de la tarde, alcanzando un 65% en su pico. Se estima que la cantidad de lluvia será mínima, con acumulaciones de hasta 0.1 mm, lo que no debería afectar significativamente las actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar un paraguas por si acaso.

El viento, que soplará predominantemente del este y sureste, alcanzará rachas de hasta 19 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia los 15 grados .

A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará más cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá hasta la medianoche. Las temperaturas nocturnas rondarán los 12 grados, y la humedad relativa se mantendrá en torno al 60-75%, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa será mayormente tranquilo, con cielos poco nubosos en las primeras horas, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se preparen para un tiempo variable, pero en general, las condiciones serán favorables para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución ante la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.