El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, se espera en Vilagarcía de Arousa un tiempo variable que comenzará con cielos despejados y poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad irá aumentando, especialmente a partir del mediodía, cuando se prevén intervalos de nubes altas y cubiertas. La temperatura oscilará entre los 11 y 17 grados , siendo más frescas las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en torno al 60-70% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el este, con velocidades que alcanzarán hasta los 8 km/h. En las primeras horas, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente hacia la tarde.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las probabilidades de lluvia sean escasas durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de lluvias a partir de las 14:00 horas, donde se estima un 65% de probabilidad de precipitaciones. Sin embargo, las cantidades esperadas son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, lo que sugiere que cualquier lluvia será ligera y esporádica.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 20:00 horas. La sensación térmica podría verse afectada por el aumento de la nubosidad y el viento, lo que podría hacer que se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un aumento de la nubosidad y la posibilidad de algunas lluvias ligeras en la tarde. Los residentes y visitantes deben estar preparados para un tiempo variable, con temperaturas agradables pero frescas, especialmente al caer la noche. Se recomienda llevar un abrigo ligero y estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.