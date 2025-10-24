El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente estable con predominancia de cielos poco nubosos durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:57. A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a aparecer, pero no se anticipan precipitaciones significativas en este periodo.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 13 grados en las primeras horas del día, alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde. Este ligero aumento en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 82% a primera hora y bajará hasta un 51% en las horas centrales del día. Esto sugiere un ambiente relativamente cómodo, ideal para actividades al aire libre.

A partir de la tarde, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas. Desde las 14:00 hasta las 20:00, se espera un incremento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 60% entre las 14:00 y las 20:00, lo que indica que es posible que se registren algunas gotas, aunque no se anticipa que sean suficientes para causar molestias. La lluvia será ligera, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

El viento soplará predominantemente del noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que alcance hasta 19 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más templadas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá completamente, con temperaturas que descenderán a 15 grados hacia las 20:00. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 73% al final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:38, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, terminará con un ambiente más nublado y fresco.

En resumen, hoy en Vilaboa se disfrutará de un día mayormente tranquilo, con temperaturas agradables y la posibilidad de algunas lluvias ligeras por la tarde. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda estar preparado para un cambio en el tiempo hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.