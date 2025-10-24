El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vila de Cruces según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Vila de Cruces experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 10 grados, descendiendo a 8 grados a las 02:00 horas. La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío.
A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 11 grados a las 10:00 horas. Sin embargo, la nubosidad comenzará a aumentar, con intervalos de nubes altas que se irán haciendo más evidentes. La velocidad del viento será moderada, con ráfagas que oscilarán entre 4 y 6 km/h, predominando la dirección sureste.
Durante la tarde, a partir de las 14:00 horas, se prevé un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. La temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a 15 grados, pero el cielo se tornará muy nuboso, lo que podría dar paso a intervalos nubosos con lluvia escasa. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 55% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que es posible que se registren algunas gotas de lluvia, aunque no se espera que sean significativas.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados a las 21:00 horas. La humedad relativa también aumentará, alcanzando el 80%, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. El viento se mantendrá en torno a los 6 km/h, con dirección variable, lo que podría contribuir a una sensación de inestabilidad en el tiempo.
En resumen, Vila de Cruces vivirá un día con un inicio fresco y poco nuboso, seguido de un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas por la tarde. Los habitantes deben estar preparados para un tiempo cambiante, con temperaturas que oscilan entre los 8 y 15 grados, y una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante la tarde, ya que las condiciones podrían volverse inestables.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.
