El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Vila de Cruces experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 10 grados, descendiendo a 8 grados a las 02:00 horas. La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 11 grados a las 10:00 horas. Sin embargo, la nubosidad comenzará a aumentar, con intervalos de nubes altas que se irán haciendo más evidentes. La velocidad del viento será moderada, con ráfagas que oscilarán entre 4 y 6 km/h, predominando la dirección sureste.

Durante la tarde, a partir de las 14:00 horas, se prevé un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. La temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a 15 grados, pero el cielo se tornará muy nuboso, lo que podría dar paso a intervalos nubosos con lluvia escasa. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 55% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que es posible que se registren algunas gotas de lluvia, aunque no se espera que sean significativas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados a las 21:00 horas. La humedad relativa también aumentará, alcanzando el 80%, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. El viento se mantendrá en torno a los 6 km/h, con dirección variable, lo que podría contribuir a una sensación de inestabilidad en el tiempo.

En resumen, Vila de Cruces vivirá un día con un inicio fresco y poco nuboso, seguido de un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas por la tarde. Los habitantes deben estar preparados para un tiempo cambiante, con temperaturas que oscilan entre los 8 y 15 grados, y una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante la tarde, ya que las condiciones podrían volverse inestables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.