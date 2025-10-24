El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de nubosidad variable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alrededor del 75% en las horas de mayor temperatura. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con la brisa suave que soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 6 km/h.

A partir de la tarde, la nubosidad se mantendrá, pero se prevén algunas variaciones. Las nubes altas dominarán el cielo, y aunque no se anticipan precipitaciones significativas durante la mayor parte del día, existe una probabilidad de lluvia escasa hacia la tarde, con un 55% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las precipitaciones, si se producen, serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.5 mm.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sur y sureste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 20 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia los 12 grados.

La noche se presentará con un cielo cubierto, y las temperaturas continuarán bajando, alcanzando mínimos de 8 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, lo que podría dar lugar a una sensación de frío más intensa.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas suaves y una ligera posibilidad de lluvia en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar un paraguas si planean estar al aire libre durante las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.