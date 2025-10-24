El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Valga se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en torno a los 12 grados , con una humedad relativa del 80%, lo que proporcionará una sensación de frescura. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 12 grados a la 01:00 y descendiendo ligeramente a 11 grados hacia las 02:00.

A partir de las 03:00, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad, pasando a un estado muy nuboso hacia las 03:00 y 04:00, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados. La humedad relativa también aumentará, alcanzando el 90% a las 04:00, lo que podría generar una sensación de mayor frescura.

Durante la tarde, se prevé que el cielo continúe cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas. A partir de las 14:00, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 60% entre las 14:00 y las 20:00. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17 y 15 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca debido a la humedad y el viento.

El viento, que soplará principalmente del este y sureste, alcanzará velocidades de hasta 8 km/h en las primeras horas, aumentando a 19 km/h hacia las 15:00. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad elevada. A medida que se acerque la noche, el viento se moderará, pero se mantendrá en torno a los 9 km/h.

La probabilidad de tormentas es nula durante todo el día, lo que significa que, aunque se esperan lluvias escasas, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 14 grados a las 20:00 y bajando a 13 grados hacia las 23:00.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo más nublado con posibilidades de lluvias ligeras por la tarde. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento moderado hará que sea un día típico de otoño, donde se recomienda llevar abrigo y estar preparados para posibles lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.