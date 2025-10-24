El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde.

A lo largo del día, la nubosidad persistirá, con momentos de cielo cubierto, especialmente en las horas centrales. La probabilidad de precipitación aumentará notablemente entre las 14:00 y las 20:00, con un 55% de posibilidad de lluvia. Aunque las cantidades de precipitación no serán significativas, se prevén chubascos ligeros, especialmente en la tarde, cuando la humedad relativa alcanzará su punto máximo, llegando a un 68%.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. En las horas más frescas de la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 19 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas abiertas.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 54% por la tarde. Esto, combinado con las temperaturas suaves, creará un ambiente algo bochornoso, especialmente en las horas previas a la lluvia.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque podría verse afectada brevemente por la lluvia ligera en la tarde. La salida del sol se producirá a las 08:57 y se ocultará a las 19:39, lo que proporcionará un día relativamente largo, aunque nublado.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda llevar un paraguas o impermeable, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de lluvia es más alta. A pesar de las condiciones nubladas, las temperaturas agradables permitirán disfrutar de un día sin extremos climáticos, ideal para paseos cortos o actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.