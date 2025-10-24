El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con periodos de nubosidad variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que comenzará en torno a los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 83% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que el día avanza, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 51% y el 66%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas. Durante la mañana y parte de la tarde, no se anticipa lluvia, pero a partir de las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia aumentará, con un 50% de posibilidad de que se produzcan algunas gotas. Las cantidades esperadas son mínimas, con un total de 0.1 mm de lluvia en la tarde y hasta 1 mm en la noche. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las lluvias no serán significativas.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 16 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante la sensación de calor. Sin embargo, por la noche, el viento disminuirá nuevamente, lo que podría contribuir a una sensación más fresca.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 20% de posibilidad en la tarde, lo que indica que, aunque el tiempo será inestable, no se anticipan fenómenos severos. La visibilidad se mantendrá buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada brevemente por la lluvia en la noche.

En resumen, Tomiño experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, aunque con la posibilidad de algunas lluvias ligeras hacia la noche. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable y disfrutar de las temperaturas suaves antes de que el tiempo se vuelva más inestable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.