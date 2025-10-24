El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de temperaturas agradables que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso hacia las 2 de la tarde, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 13 grados.

Durante la tarde, especialmente entre las 2 y las 6 de la tarde, se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 19 grados a las 4 de la tarde, lo que podría generar un ambiente algo más cálido, aunque la sensación térmica se verá afectada por la humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, oscilando entre el 51% y el 55%.

A partir de las 6 de la tarde, el cielo se tornará más cubierto, y la probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando un 60% entre las 2 y las 8 de la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. La temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 8 de la tarde.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando rachas de hasta 19 km/h por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente al caer la noche, cuando las temperaturas desciendan a 14 grados.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas continuarán bajando, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche.

En resumen, Soutomaior experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas suaves y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de precipitación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.