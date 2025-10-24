El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde, lo que podría dar lugar a intervalos nubosos con lluvia escasa en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 16 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados, descendiendo a 8 grados en las primeras horas. A medida que el sol avance en el cielo, se espera un ligero aumento, alcanzando los 16 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 11 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo ligeramente a un 60% en las horas de la tarde, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a 11 km/h en la tarde. Hacia la noche, el viento cambiará a dirección oeste, con velocidades que disminuirán a 3 km/h. Esta brisa suave puede proporcionar un alivio en las horas más cálidas del día, aunque la combinación de humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea baja durante la mañana, con un 0% de probabilidad hasta las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de esa hora, la probabilidad de lluvia escasa aumenta a un 55%, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir por la tarde. Las lluvias, aunque escasas, podrían ser suficientes para mojar el suelo y refrescar el ambiente.

En resumen, Silleda experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos despejados y temperaturas frescas, pero con un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras hacia la tarde. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en la mañana, pero se recomienda estar preparado para un cambio en el tiempo a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.