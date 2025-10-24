El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Sanxenxo se presenta con un panorama mayormente nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de nubes altas que se alternarán con momentos de nubosidad más densa. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 17 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para los que se aventuren a salir.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 85% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno en combinación con las temperaturas. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que a partir de la tarde se produzcan intervalos nubosos con lluvia escasa. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 65% de posibilidad de que se registren lluvias ligeras. Se anticipa que la cantidad de lluvia será mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, pero es recomendable llevar un paraguas si se planea estar al aire libre durante esas horas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento cambie a dirección noreste y luego a oeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 13 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

A lo largo del día, la visibilidad se mantendrá buena, aunque podría verse afectada brevemente por la presencia de nubes densas y posibles lloviznas. Para aquellos que planean actividades al aire libre, es aconsejable estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de lluvia es más alta.

En resumen, Sanxenxo experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Es un buen momento para disfrutar de actividades bajo techo o, si se prefiere, salir preparado para un tiempo cambiante.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.