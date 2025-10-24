El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad persista, con momentos de cubierto, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 21 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 12 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 21 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se prevé un descenso en la temperatura, volviendo a situarse en torno a los 16 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente relevante para quienes planeen actividades al aire libre, ya que la combinación de humedad y temperaturas más bajas puede resultar en un ambiente algo incómodo.

En cuanto a la precipitación, se prevén lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación aumentará a un 40% entre las 14:00 y las 20:00 horas, con una ligera posibilidad de tormentas, que se estima en un 10% durante el mismo periodo. Las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.6 mm, lo que sugiere que, aunque puede haber algunas gotas, no se anticipa un día de lluvia intensa.

El viento soplará desde el oeste y el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 8 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional al ambiente.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables pero frescas, y la posibilidad de algunas lluvias ligeras. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día variable, llevando consigo un paraguas y vistiéndose en capas para adaptarse a los cambios de temperatura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.