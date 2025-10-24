El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Salceda de Caselas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad se mantenga, con períodos de cielo cubierto, especialmente en las horas centrales del día.
Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 20 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 11 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 20 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 15:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que la temperatura alcance su pico. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia el final del día.
La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 50% en todo momento. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente a partir de la tarde, con un 65% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Aunque las lluvias no serán intensas, se espera que se registren algunas gotas, especialmente en la tarde y la noche. Las cantidades de precipitación estimadas son mínimas, con valores que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las horas más críticas.
El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y del este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.
En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables durante la tarde y una creciente probabilidad de lluvias hacia el final del día. Se recomienda a los habitantes estar preparados para posibles chubascos y disfrutar de las temperaturas más cálidas antes de que caiga la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.
- Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años
- Muere una conductora tras un accidente en Redondela
- Un gestor tributario confiesa que estafó 110.000 euros a Hacienda al solicitar la devolución de IRPF de una treintena de contribuyentes
- Vigo acogerá el próximo desfile del Día de las Fuerzas Armadas
- Un corte de luz deja sin suministro a miles de vecinos de Vigo durante más de dos horas
- «A morte nos teus ollos»: la historia no contada del crimen de Nigrán salta a la gran pantalla
- El cura Marcos Torres recibirá un homenaje el 9 de noviembre en Lalín con misa y una comida
- Policía Local y Bomberos de Vigo acceden a un sexto piso para evitar que una mujer de 56 años se quite la vida