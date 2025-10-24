El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Ribadumia se presentará con un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondarán los 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 82%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, las nubes comenzarán a aumentar, y para el mediodía se espera un cielo muy nuboso. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 14 grados. La probabilidad de precipitación será baja en las primeras horas, pero a partir de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, con una probabilidad de precipitación del 65%. Esto significa que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante esas horas.

El viento soplará del noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 6 km/h en la mañana, aumentando ligeramente en la tarde, alcanzando hasta 7 km/h. Este viento suave contribuirá a que las temperaturas se sientan frescas, especialmente en las horas más frías de la tarde y la noche.

A partir de las 20:00, el cielo se tornará cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia la noche. La humedad relativa también aumentará, llegando a un 71% al caer la noche, lo que podría generar una sensación de mayor frescor. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero no se descartan algunas gotas dispersas.

En resumen, el día en Ribadumia se caracterizará por un inicio tranquilo con cielos poco nubosos, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Las temperaturas se mantendrán agradables, pero se recomienda estar preparado para un cambio en el tiempo hacia la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.