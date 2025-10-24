El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 20 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá por encima del 50% en todo momento. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los valores de temperatura, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a la precipitación, se prevén lluvias escasas a partir de la tarde, con una probabilidad de precipitación que aumenta considerablemente entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando hasta un 60% en su punto máximo. Se estima que la cantidad de lluvia será mínima, con acumulaciones de hasta 0.1 mm en las horas más críticas. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Redondela lleven consigo un paraguas o impermeable, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 19 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en zonas abiertas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 15 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:38, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con cielos nublados.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día variable y que disfruten de las temperaturas suaves antes de que el frío del otoño se instale de manera más definitiva.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.