El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontevedra según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 24 de octubre de 2025, en Pontevedra, se espera un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 86%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.
A medida que avance la mañana, el cielo se tornará nuboso, especialmente a partir de las 2 de la madrugada, donde se prevé que la temperatura se mantenga estable en 13 grados. La humedad comenzará a descender ligeramente, pero seguirá siendo notable, lo que podría hacer que el día se sienta más fresco de lo habitual.
Durante la tarde, a partir de las 14:00 horas, se anticipan intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 60% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 18 grados a las 15:00 horas, lo que podría generar un contraste con la inminente llegada de la lluvia.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 11 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de mayor nubosidad. A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá completamente, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 20:00 horas.
La noche se presentará con un cielo cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 60% hasta la medianoche. La humedad relativa se estabilizará en torno al 60-62%, lo que podría generar un ambiente algo bochornoso.
En resumen, Pontevedra experimentará un día de contrastes, con un inicio relativamente tranquilo que dará paso a un tiempo más inestable por la tarde, donde la posibilidad de lluvia y el aumento de la nubosidad marcarán la pauta. Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir, especialmente en las horas de la tarde y la noche, cuando las condiciones climáticas serán más propensas a la lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.
