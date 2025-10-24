El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, en Pontevedra, se espera un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 86%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, el cielo se tornará nuboso, especialmente a partir de las 2 de la madrugada, donde se prevé que la temperatura se mantenga estable en 13 grados. La humedad comenzará a descender ligeramente, pero seguirá siendo notable, lo que podría hacer que el día se sienta más fresco de lo habitual.

Durante la tarde, a partir de las 14:00 horas, se anticipan intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 60% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 18 grados a las 15:00 horas, lo que podría generar un contraste con la inminente llegada de la lluvia.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 11 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de mayor nubosidad. A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá completamente, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 20:00 horas.

La noche se presentará con un cielo cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 60% hasta la medianoche. La humedad relativa se estabilizará en torno al 60-62%, lo que podría generar un ambiente algo bochornoso.

En resumen, Pontevedra experimentará un día de contrastes, con un inicio relativamente tranquilo que dará paso a un tiempo más inestable por la tarde, donde la posibilidad de lluvia y el aumento de la nubosidad marcarán la pauta. Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir, especialmente en las horas de la tarde y la noche, cuando las condiciones climáticas serán más propensas a la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.