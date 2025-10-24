El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados y poco nubosos en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se cubra en gran parte de la tarde, con intervalos de nubes altas y cubiertas que dominarán el panorama.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 12 grados a las 00:00 y 01:00 horas, descendiendo a 10 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleve, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 18 grados hacia la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 12 grados a las 23:00 horas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 79% a las 00:00 y alcanzando picos de hasta el 96% en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la humedad disminuirá gradualmente, situándose en torno al 58% por la tarde y aumentando nuevamente hacia la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas. Durante la mañana y gran parte de la tarde, no se anticipan lluvias significativas, aunque a partir de las 14:00 horas, existe una probabilidad del 55% de que se produzcan intervalos nubosos con lluvia escasa. Esta tendencia se mantendrá hasta las 20:00 horas, donde la probabilidad de lluvia se reduce a un 50%. Las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con un total de 0.1 mm pronosticados.

El viento soplará predominantemente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad del viento.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, aunque la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde podría afectar las actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas de sol antes de que la nubosidad se intensifique.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.