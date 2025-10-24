El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad durante las primeras horas, donde se espera un periodo de poco nuboso. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará nuevamente, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 20 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 20 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una ligera brisa, con vientos predominantes del noreste y del sur, que alcanzarán velocidades de hasta 6 km/h. A lo largo del día, se prevé que la velocidad del viento se mantenga moderada, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente hacia la tarde y la noche. Aunque las primeras horas del día se presentarán secas, a partir de las 19:00 horas se espera un incremento en la posibilidad de lluvias, con un 55% de probabilidad de precipitación entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las cantidades de lluvia previstas son escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm, lo que sugiere que, aunque habrá algunas gotas, no se espera un evento de lluvia significativo.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 91% en la mañana y descendiendo ligeramente a un 59% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda estar preparados para cambios en el tiempo, especialmente en la tarde, cuando la posibilidad de lluvia aumenta. La visibilidad podría verse afectada por la nubosidad y la posible lluvia, así que es aconsejable llevar un paraguas o impermeable si se tiene previsto salir. En resumen, el día se caracterizará por un tiempo variable, con temperaturas agradables pero con la posibilidad de lluvias ligeras hacia la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.