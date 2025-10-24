El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, en Ponte Caldelas, se espera un tiempo mayormente estable, con predominancia de cielos poco nubosos durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será buena, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance la mañana, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía. El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 7 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco pero agradable. La probabilidad de precipitación es baja durante las primeras horas, con un 0% de posibilidad de lluvia hasta las 8:00 de la mañana.

Sin embargo, a partir de la tarde, se prevén cambios en el estado del cielo. A partir de las 14:00 horas, se espera un incremento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumentará a un 55% entre las 14:00 y las 20:00 horas, y se prevé que la cantidad de lluvia sea mínima, con acumulaciones de hasta 0.1 mm. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 16:00 horas, con un valor de 17 grados, antes de descender nuevamente hacia la tarde.

El viento también experimentará un ligero aumento en su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará más cubierto, con condiciones que podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 14 grados hacia las 19:00 horas.

La puesta de sol se producirá a las 19:38, marcando el inicio de una noche que se prevé mayormente nublada. La humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando hasta un 83% hacia el final del día. En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día variado, con un inicio tranquilo y un cambio hacia condiciones más inestables en la tarde, lo que podría llevar a algunos chubascos ligeros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.