El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de temperaturas frescas, rondando los 14 grados al inicio del día. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas más frías.

A partir de las 8 de la mañana, se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que cubrirán el cielo. Este patrón se mantendrá hasta el mediodía, cuando la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 15 grados hacia la hora del almuerzo. La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 75% y el 89%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

Durante la tarde, la situación meteorológica se tornará más inestable. A partir de las 2 de la tarde, se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa, con una probabilidad de precipitación del 60%. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 18 grados, pero la sensación térmica podría verse afectada por el aumento de la humedad y el viento. Este viento, que soplará principalmente del sur y suroeste, alcanzará velocidades de hasta 23 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá completamente, con un aumento en la probabilidad de lluvias ligeras. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 8 de la tarde. La humedad seguirá siendo elevada, lo que podría contribuir a un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un tiempo variable, con temperaturas frescas y un aumento en la nubosidad a medida que avanza el día. Se recomienda a los habitantes estar preparados para posibles lluvias ligeras, especialmente durante la tarde y la noche, y considerar el uso de ropa adecuada para las condiciones frescas y húmedas que se prevén.

