El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, se espera en Pazos de Borbén un tiempo mayormente estable, con predominancia de cielos poco nubosos durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, las condiciones serán agradables, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 86% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se prevé que las temperaturas alcancen los 12 grados a las 8 y 9 de la mañana, manteniéndose en torno a los 13 grados durante la franja horaria de las 10 a las 11. La dirección del viento será predominantemente del noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 4 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco pero cómodo.

A partir del mediodía, se anticipa un aumento en la nubosidad, con la llegada de nubes altas que comenzarán a cubrir el cielo. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 2 de la tarde, donde se espera un ligero ascenso hasta los 17 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que descenderá a un 56% en las horas centrales del día.

Durante la tarde, la probabilidad de precipitación comenzará a incrementarse, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde, con un 50% de probabilidad de lluvias ligeras. Se prevé que la precipitación acumulada sea escasa, con valores que no superarán los 0.3 mm. Las condiciones del cielo se tornarán más inestables, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias dispersas.

En la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 8 de la tarde. La humedad aumentará, llegando a un 74% hacia el final del día. El viento cambiará de dirección, soplando del este y del noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un inicio tranquilo y fresco, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde y la noche. Se recomienda a los habitantes estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.