El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 14 grados durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 13 grados a media mañana. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 75%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. A partir del mediodía, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 16 grados en la tarde, aunque el cielo seguirá cubierto.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente a medida que se acerque la tarde. Aunque las primeras horas del día no mostrarán precipitaciones, a partir de las 18:00 horas se estima que la probabilidad de lluvia sea del 45%, incrementándose a un 75% hacia la noche. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 2 mm, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo y generar un ambiente húmedo.

El viento soplará desde el norte a una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que avance la tarde, el viento podría cambiar ligeramente hacia el noreste, manteniendo su intensidad.

La visibilidad se verá afectada por la presencia de nubes y la posible lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se recomienda a los residentes y visitantes de Oia que tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormentas ligeras aumenta.

En resumen, el día en Oia se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras hacia la tarde y la noche. Es un día ideal para actividades en interiores, disfrutando de la calidez del hogar mientras se observa el cambio del tiempo exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.