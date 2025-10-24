El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 50%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de nubes y humedad sugiere que la visibilidad podría verse afectada en algunos momentos, aunque no se esperan precipitaciones significativas hasta la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya una ligera posibilidad de lluvia, especialmente en la tarde, con un 50% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las cantidades esperadas son mínimas, con un acumulado que podría alcanzar hasta 1 mm, lo que indica que cualquier lluvia será escasa y no debería causar inconvenientes mayores.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esto proporcionará un alivio ante la humedad, aunque no se anticipan rachas fuertes que puedan causar molestias. En general, el viento será suave, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo a lo largo del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. La probabilidad de tormentas es baja, con un 30% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que cualquier actividad eléctrica será poco probable.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvia en la tarde. Los residentes deben estar preparados para un tiempo fresco y húmedo, pero sin condiciones extremas que puedan afectar sus actividades diarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.