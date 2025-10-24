El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 12 y 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad disminuya ligeramente, dando paso a momentos de poco nuboso, especialmente entre las 01:00 y las 08:00.

A partir de las 09:00, el cielo volverá a cubrirse, y se prevé que las nubes altas dominen el panorama durante gran parte de la jornada. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 16:00, con valores que podrían llegar hasta los 20 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia el final del día.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que la probabilidad de lluvia será baja durante la mayor parte del día, con un ligero aumento en la tarde. Las primeras horas no presentarán precipitaciones, pero a partir de las 19:00, existe una probabilidad del 65% de que se registren lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.4 mm. Esto sugiere que, aunque no se espera un día lluvioso, es recomendable llevar un paraguas si se planea estar al aire libre durante la tarde y la noche.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 49% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 16 km/h. Este viento suave contribuirá a que la sensación térmica se mantenga relativamente agradable, a pesar de la nubosidad y la humedad.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas moderadas y una baja probabilidad de lluvia, que aumentará hacia la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque se pueden disfrutar momentos al aire libre, siempre con la precaución de un paraguas a mano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.