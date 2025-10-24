El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso hacia la madrugada y manteniéndose así hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 60% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 9 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección, pasando a ser del noreste y luego del oeste, con ráfagas que podrían llegar a los 13 km/h en las horas de la tarde.

A partir de la tarde, se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde la probabilidad de precipitación se eleva hasta un 65%. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. Por la noche, la nubosidad se mantendrá alta, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que, aunque habrá nubes y posibilidad de lluvia, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. La visibilidad será buena en general, aunque puede verse afectada brevemente por la lluvia en las horas de la tarde.

En resumen, O Grove experimentará un día de clima cambiante, con temperaturas agradables durante el día y un aumento de la nubosidad que traerá consigo la posibilidad de lluvias ligeras. Es recomendable que los residentes y visitantes se preparen para un tiempo variable, llevando consigo un paraguas o impermeable si planean estar al aire libre durante la tarde.

