El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo estará cubierto, con periodos nubosos que se alternarán. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 14 grados durante las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad continúe, con momentos de cielo poco nuboso hacia el mediodía. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 18 grados en la tarde, proporcionando un ambiente relativamente templado. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 57% y el 81%, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es baja durante la mañana, pero se incrementa a partir de la tarde, con un 60% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se prevén lluvias escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las horas más críticas. Esto sugiere que, aunque no se espera un día de lluvias intensas, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 5 y 9 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 17 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de mayor nubosidad.

La salida del sol se producirá a las 08:58 y se espera que se oculte a las 19:39, lo que proporciona un día relativamente corto en términos de luz solar. A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores cercanos a los 11 grados .

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas agradables pero con una alta probabilidad de lluvias escasas en la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día variable, con la posibilidad de cambios repentinos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.