El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que comenzará en torno a los 11 grados , aumentando ligeramente a medida que avanza el día.

A medida que el día progresa, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados durante la tarde, manteniéndose en torno a los 15 grados por la noche. La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo a un 54% en las horas centrales del día, aunque se incrementará nuevamente hacia la noche, alcanzando un 88% al final del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noroeste y del oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 15 km/h. Este viento suave contribuirá a que la sensación térmica se mantenga relativamente agradable, a pesar de la alta humedad.

En cuanto a la precipitación, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 60% entre las 14:00 y las 20:00 horas, y un 65% entre las 20:00 y las 02:00 horas del día siguiente. Las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.4 mm, lo que indica que, aunque puede llover, no se anticipan tormentas significativas.

La visibilidad será buena en general, aunque puede verse afectada brevemente por la lluvia. Los amantes de las actividades al aire libre deben estar preparados para cambios repentinos en el tiempo, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de lluvia es más alta.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los residentes y visitantes que lleven un paraguas o impermeable si planean salir, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.