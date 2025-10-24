El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, se presenta en Moraña con un tiempo variable que comenzará despejado y evolucionará hacia condiciones más nubladas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará mayormente despejado, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% y disminuyendo gradualmente hasta un 57% en la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. El viento soplará desde el este con velocidades que oscilarán entre 3 y 4 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco y agradable.

A partir de la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 60% en su punto máximo. Las precipitaciones, aunque ligeras, podrían acumular hasta 0.1 mm, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante este periodo.

Las temperaturas en la tarde oscilarán entre los 15 y 17 grados, proporcionando un tiempo templado, aunque la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad y el viento. Hacia la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a alrededor de 14 grados. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 73% hacia el final del día.

En cuanto a la actividad tormentosa, no se prevén tormentas significativas, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en 0% durante todo el día. Esto sugiere que, aunque habrá nubes y posibilidad de lluvia, las condiciones no serán propensas a fenómenos meteorológicos severos.

En resumen, Moraña experimentará un día con un inicio despejado que dará paso a un cielo más nublado y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, y el viento será suave, creando un ambiente otoñal característico de esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.