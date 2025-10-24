El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mondariz según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción de "cubierto" que se mantendrá hasta aproximadamente el mediodía. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 11 y 12 grados , lo que sugiere un inicio fresco para los habitantes de la localidad.
A medida que avanza la jornada, se espera que el cielo continúe con un predominio de nubes, aunque se alternarán momentos de "poco nuboso" en las horas centrales del día. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 19 grados hacia la tarde, proporcionando un respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 60% a 67% en las horas más cálidas.
A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 55% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.3 mm, pero es recomendable que los ciudadanos lleven paraguas o impermeables si planean salir. La posibilidad de tormentas es baja, con un 10% de probabilidad, lo que indica que, aunque hay riesgo de lluvia, no se anticipan fenómenos severos.
El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy, con velocidades que oscilarán entre 4 y 7 km/h, predominando de dirección noreste en las primeras horas y cambiando a suroeste por la tarde. Esto generará una brisa suave que, combinada con la humedad, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.
En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente nublado con temperaturas moderadas y una probabilidad de lluvia que aumentará hacia la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo variable, con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente fresco y húmedo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.
