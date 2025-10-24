El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por un manto de nubes que se tornará más denso conforme avance el día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 13 y 19 grados , lo que sugiere un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 52% en las horas centrales. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación térmica más fría, especialmente en las primeras horas del día y al caer la tarde.

En cuanto a la precipitación, se prevé que Moaña experimente lluvias escasas, especialmente en la tarde, con una probabilidad de precipitación que alcanza hasta el 65% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se estima que la cantidad de lluvia será mínima, con acumulados que no superarán los 0.4 mm, lo que sugiere que, aunque es probable que se produzcan algunas gotas, no se espera que afecten significativamente las actividades diarias.

El viento soplará de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 16 km/h. Esta brisa puede resultar refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día, y se recomienda tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por ráfagas más fuertes.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:39, marcando el inicio de una noche que, aunque nublada, no se prevé que traiga consigo tormentas o condiciones climáticas severas.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con posibilidades de lluvias ligeras y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o para aquellos que prefieren un paseo bajo la suave brisa del mar, siempre con un abrigo a mano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.