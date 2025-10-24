El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente estable, con predominancia de cielos poco nubosos durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, las condiciones serán agradables, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 79% y el 85%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se prevé un ligero aumento en la nubosidad. A partir de las 7 de la mañana, comenzarán a aparecer nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas en este periodo. Las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 17 grados hacia el mediodía. La brisa será suave, con vientos del noreste que oscilarán entre 3 y 4 km/h, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir de la tarde, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas. Desde las 14:00 horas, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 65% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Durante este periodo, se anticipan intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría generar algunas molestias a quienes planeen salir. Las temperaturas en la tarde se mantendrán en torno a los 17 grados, pero la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

Hacia la noche, las condiciones se tornarán más inestables, con cielos cubiertos y una probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá hasta la medianoche. Las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando los 14 grados hacia las 23:00 horas. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto a la actividad del viento, se espera que sople con mayor intensidad por la tarde y la noche, alcanzando rachas de hasta 20 km/h desde el oeste. Esto podría generar un ambiente fresco y dinámico, especialmente en las zonas más abiertas.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un inicio tranquilo y soleado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde y la noche. Se recomienda a los residentes estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas más soleadas antes de que lleguen las precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.