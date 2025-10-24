El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, en Meaño, se espera un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 82%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, el cielo se tornará nuboso, especialmente entre las 01:00 y las 03:00, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 14 grados. La probabilidad de precipitación se mantendrá en cero durante estas horas, lo que sugiere que no se anticipan lluvias en este periodo.

Sin embargo, a partir de las 14:00, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa. La temperatura alcanzará su punto máximo de 17 grados a las 15:00, mientras que la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 60% entre las 14:00 y las 20:00. Esto indica que es probable que se produzcan algunas lluvias ligeras, aunque no se espera que sean intensas.

El viento soplará del sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 7 y 11 km/h. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará, pasando a ser del este y luego del norte, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h. Esto podría contribuir a un ligero enfriamiento en la tarde, especialmente con la llegada de las nubes y la posible lluvia.

A partir de las 20:00, el cielo se cubrirá completamente, y la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 15 grados. La humedad relativa también experimentará un ligero aumento, alcanzando el 69% hacia la noche. La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 65% entre las 20:00 y las 02:00 del día siguiente, lo que sugiere que las lluvias podrían continuar durante la noche.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un inicio tranquilo con cielos poco nubosos, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias ligeras por la tarde y la noche. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable y llevar paraguas si planean salir, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.