El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 54% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. La combinación de nubes y humedad podría dar lugar a un ambiente algo pesado, aunque sin precipitaciones significativas durante la mayor parte del día.

Sin embargo, a partir de la tarde, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 60% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, lo que significa que, aunque el cielo estará cubierto, las lluvias no serán intensas ni prolongadas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 17 km/h en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La visibilidad se mantendrá buena, aunque podría verse afectada brevemente por la lluvia ligera.

En resumen, Marín experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Es recomendable que los residentes y visitantes se preparen para un tiempo variable, llevando consigo un paraguas o impermeable si planean estar al aire libre durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.