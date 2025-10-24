El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Lalín se presentará con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas que comenzarán a aparecer a partir de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 66% en las horas centrales. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda llevar abrigo si se planea salir temprano.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, existe una probabilidad del 55% de que se produzcan intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se prevé que la cantidad de precipitación sea mínima, con un total estimado de 0.1 mm, lo que no debería afectar significativamente las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 17 km/h. Este viento suave contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas de la mañana.

A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará más cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente más oscuro y fresco. Las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 9 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:36, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con un cielo mayormente cubierto.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables durante el día y un ligero aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se preparen para un día fresco y que estén atentos a posibles cambios en el tiempo a medida que avance la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.