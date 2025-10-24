El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, las condiciones meteorológicas serán agradables, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 14 grados , y una humedad relativa que se mantendrá en torno al 81-83%. El viento soplará del sur a una velocidad de 8 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe con pocas nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado hasta aproximadamente las 6 de la tarde. Sin embargo, a partir de las 6, comenzarán a aparecer nubes altas, que se irán intensificando a lo largo de la tarde y la noche. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 2 de la tarde, con un valor de 16 grados , antes de descender gradualmente hacia la noche.

La probabilidad de precipitación aumentará notablemente a partir de las 2 de la tarde, alcanzando un 60% entre las 2 y las 8 de la tarde. Se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría generar algunas molestias a quienes planeen actividades al aire libre. La precipitación acumulada se estima en 0.1 mm durante este periodo, por lo que no se anticipan lluvias intensas, pero sí es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se tiene previsto salir.

Durante la noche, el cielo se cubrirá completamente, y las temperaturas descenderán a unos 14 grados . La humedad relativa se mantendrá en torno al 70%, lo que podría generar una sensación de frescura. El viento cambiará de dirección hacia el oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h, lo que aportará un ligero movimiento en el ambiente.

En resumen, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente soleado, aunque con la llegada de nubes y posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre en las horas matutinas, pero se recomienda estar preparado para la lluvia en la tarde y noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.