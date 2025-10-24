El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las nubes cubran el cielo, con descripciones que varían desde "muy nuboso" hasta "cubierto". Este panorama nublado se mantendrá constante, lo que podría influir en la sensación térmica y en la actividad diaria de los habitantes.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 19 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 13 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 19 grados en la tarde. Esta variación térmica sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo, especialmente durante la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 68% en horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío mayor a la esperada, por lo que es aconsejable vestirse en capas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas hasta la tarde, cuando la probabilidad de precipitación aumentará. Se estima que hay un 45% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00, y un 75% entre las 20:00 y las 02:00 del día siguiente. Las lluvias, aunque escasas, podrían ser intermitentes, con acumulaciones que no superarán los 2 mm, lo que sugiere que, si bien es probable que se mojen las calles, no se anticipan inundaciones ni eventos meteorológicos severos.

El viento soplará de dirección variable, predominando del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 17 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas. Esta condición de viento, aunque moderada, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una probabilidad creciente de lluvias hacia la tarde y la noche. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un tiempo variable y llevar un paraguas si planean salir más tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.