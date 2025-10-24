El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 12 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un leve aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 60% a 65% en esos periodos. Aunque la cantidad de lluvia esperada es mínima, con registros de hasta 0.5 mm, es recomendable que los ciudadanos lleven un paraguas o impermeable si planean salir.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 17 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad, lo que sugiere que, aunque el tiempo será inestable, no se esperan fenómenos severos.

En resumen, Gondomar experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de algunas lluvias ligeras por la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo húmedo y fresco, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.